Какие есть фамилии похожие на птицу( домашнюю) или просто на какую-то птицу? приме??ов приведите пожалуйста не мало с 5 и выше
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Какие есть фамилии похожие на птицу( домашнюю) или просто на какую-то птицу? приме??ов приведите пожалуйста не мало с 5 и выше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воробьев,Лебедева, Синицына, Сорокин , Коршунова , Соловьев , Воронин , Петухов , Снигирева , Ласточкина ,Уткина ,Журавлев , Скворцова,Орлова, Гусева ,Балобанова, Дроздова , Соколова и другие Надеюсь чем смогла тем и помогла !!!!
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