Какие есть однокореные слова к слову язык

Какие есть однокореные слова к слову язык

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Язычник,языкатый,языковый,язычество,языкастый,язычник,языковедение,языкознание,языкотворческий.
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