Какие этапы в своем развитии прошла политическая система в хрущевское десятилетие? В чём, по-вашему, заключалась противоречивость курса Н.С.Хрущева на либерализацию политического режима?

Гость: Гость:

Политические реформы Н, Хрущева После, отстранения Маленкова фактически главой государства становится Хрущев. XX съезд КПСС в феврале 1956 г . и выступление на нем Н. Хрущева с докладом о культе личности Сталина стали поворотным пунктом в истории, началом частичной десталинизации и демократизации жизни страны. В докладе приводились примеры беззаконий сталинского режима, которые связывались в основном лишь с деятельностью отдельных конкретных личностей, но о существовании тоталитарной системы вопрос не ставился. Это выступление укрепило авторитет Хрущева, что вызвало недовольство других партийных лидеров. В июне 1957 г . на Пленуме ЦК Ворошилов и Каганович попытались отстранить Хрущева от руководства. Но благодаря поддержке партийных лидеров представители оппозиции были осуждены коммунистами как «антипартийная группа» . На том же Пленуме Хрущев добился введения в состав Президиума ЦК новых лиц, поддержавших его в трудный час, - Брежнева, Жукова, Игнатова и др. Продолжая свою реформаторскую линию, Хрущев успел сделать радикальные шаги в перестройке правящей партии. На XXII съезде в октябре 1961 г . были внесены изменения в Устав КПСС, которые касались демократизации самой партии, условий приема в нее, расширения прав местных партийных организаций, расширения прав союзных республик. В 1957 г . восстанавливались права депортированных при Сталине народов, в конце 50-х гг. стали возникать различные формы общественного самоуправления и т. д.