Какие факторы обусловливают хозяйственную деятельность человека в различных природных зонах Северной Америки?

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Климатические особенности, рельеф, внутренние воды, многолетняя мерзлота, почвы в значительной мере предопределяют специализацию сельского хозяйства. Природные условия влияют на развитие многих отраслей промышленности (добывающей, лесной, гидроэнергетики и др.). Для нетрадиционных видов энергетики — ветровой, приливной, геотермальной, солнечной, природный фактор вообще является определяющим. Природная специфика территории влияет на особенности строительства, на развитие транспорта и курортного хозяйства.