Какие факторы живой и неживой природы необходимы для жизни этим растениям и животным: Щука: Окунь: Белая кувшинка: Рогоз: Озёрная лягушка: ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТОМУ,КТО ПОМОЖЕТ!!

Гость: Гость:

Щука, окунь: 1. Абиотические: насыщенность кослородом воды, температура воды, соленость, скорость течения, освещенность, прозрачность среды. 2. Биотические: количество пищи, наличие хищников, плотность популяции вида. Озерная лягушка: 1. Абиотические: влажность воздуха, наличие рядом воды, температура среды (не жарко на суше, не холодно в воде). 2. Биотические: то же самое, что и у рыб. Рогоз: 1. Абиотические: влажность, доступность воды, солёность почв (солончаки). 2. Биотические: наличие травоядных животных. Кувшинка (всё то же, что и рогоза, но без солености почв)?!