Какие фрагменты нельзя проводить с фрагментом рисунка при помощи инструмента Выделение? а)удалить в)печатать
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Какие фрагменты нельзя проводить с фрагментом рисунка при помощи инструмента Выделение? а)удалить в)печатать
Ответ(ы):
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Правильный ответ: в)
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