Какие фразеологизмы следует использовать в предложениях, чтобы не исказить их смысл, но добиться более яркого впечатления? 1. Он оставил столичный мегаполис и поселился в да лекой глухой местности. 2. Как холодно, ...

Разное
Какие фразеологизмы следует использовать в предложениях, чтобы не исказить их смысл, но добиться более яркого впечатления? 1. Он оставил столичный мегаполис и поселился в да лекой глухой местности. 2. Как холодно, зябко сегодня на улице! 3. Несмотря на то что он часто ведет себя безрассудно и даже глупо, его невозможно ни в чем переубедить. 4. Подружки на перемене громко и беспрерывно болтали. 5. У моего друга всегда было завидное здоровье. 6. Он сделал для меня то, о чем я не просил. 7. Незадолго до смерти художник написал свою последнюю картину- высшее достижение всей его творческой жизни
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю предложение 3 и предложение 7
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