Какие жизненные формы встречаются у покрытосеменных растений?

Какие жизненные формы встречаются у покрытосеменных растений?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Жизненные формы покрытосеменных:  трава, кустарник, дерево.
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