Какие гости в опере былины садко. 3 чела
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Какие гости в опере былины садко. 3 чела
Ответ(ы):
Гость:
Заморские торговые гости: варяжский, индийский,веденецкий
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