Какие государства были завоёваны Наполеоном до 1812г

Итальянская кампания. Подлинный организатор войны против Священной Римской империи Лазар Карно предполагал, что итальянская кампания будет иметь второстепенное значение. .. Египетская кампания. В состоянии войны с Францией находилась теперь только Великобритания. В начале 1798 Наполеон произвел рекогносцировку французского побережья, но от попытки прямого вторжения все же отказался и и выступил с идеей нападения на Великобританию «через Египет» . Захват Египта не мог оказать влияния на торговлю Англии с Индией, однако Наполеон предполагал, что Египет может стать одним из промежуточных пунктов на пути в Индию. Для успеха операции требовался паритет с военно-морскими силами Великобритании. Правда, вопреки представлениям лорда Нельсона, французский флот, покинувший 19 мая 1798 Тулон, все же был достаточно мощным. .. Наполеон готовил вторжение в Англию и устроил обширный военный лагерь, собрав для переброски войск через пролив мощный флот в Булони. Он заявлял, что если возьмет под свой контроль Ла-Манш, то в течение нескольких дней Англия должна будет сдаться на милость победителя. Морские маневры закончились полным разгромом в битве при Трафальгаре (21 октября 1805). .. С 1795 Испания была подчиненной страной и преданным союзником Франции. .. Война с Россией. Опьянение властью лишило Наполеона здравого смысла. Для войны с Россией находилось много предлогов, но главной причиной столкновения стала приверженность Наполеона силовой политике. .. Крушение империи. В Сморгони, расположенной близ Вильно, на р. Неман, Наполеон 6 декабря 1812 оставил армию и поспешил в Париж – инкогнито и почти без сопровождения. В начале 1813 Австрия, Пруссия, Италия и Рейнская конфедерация все еще оставались его номинальными союзниками. Но пруссаки восстали против него первыми, за ними последовали австрийцы, баварцы и саксонцы. И хотя при Люцене, Бауцене и Дрездене Наполеон одержал победы, мощь его армии ослабевала. В «Битве народов» близ Лейпцига (16–19 октября 1813) французы были разгромлены. Третий раз – но не последний – Наполеон покинул свою армию.