Какие художественные примы использует Пушкин при создани образа Пугачёв а

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Какие художественные примы использует Пушкин при создани образа Пугачёв а
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
а) авторская оценка; б) портрет; в) отношение других персонажей; г) эпиграфы
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