Какие игры можно провести в классе физкультуры? Догонялки и прятки нельзя , 5 класс всё же) Инвентарь: мячи , скакалки , класс 8 метров в длину.
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Какие игры можно провести в классе физкультуры? Догонялки и прятки нельзя , 5 класс всё же) Инвентарь: мячи , скакалки , класс 8 метров в длину.
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