Какие ископаемые формы людей принято относить к древнейшим? 1) синантроп 2) неандерталец 3) гедельбержский человек 4)питекантроп 5) кроманьонец а) 1,2,5 б) 1,3,4 в) 2,3,4 г) 3,4,5

Ответ:б 1-синантроп жили около 400тыс лет назад и найдены в Китае 4-питекантроп обнаружены на острове Ява более 100 лет назад