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Какие источники по жизни первых людей могут найти археологи?
Какие источники по жизни первых людей могут найти археологи?
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Ответил Гость:
Кости,наскальные рисунки после кроманьонцев
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