Какие исторические события связанны с Богданом Хмельницком? Как определили возраст запорожского дуба?

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Хмельницкому. Торжественно открыт 23 июля (11 июля по старому стилю) 1888 года на Софийской площади в Киеве в рамках празднования 900-летия Крещения Руси. Является одним из символов Киева, произведением искусства XIX века. Композиция памятника отличается динамизмом. В изображении момента резкой остановки всадником взмыленного коня заложен символ: мужественный полководец будто прерывает стремительное движение, чтобы указать народу, который собрался на площади, на северо-восток (именно на Софийской площади, 23 декабря 1648 года киевляне встречали Богдана Хмельницкого и казацкие полки после победы под Пилявцами). Во властном укрощении коня, решительно приподнятой правой руке с булавой, обращённому к народу лице ощущается несокрушимая воля сильной личности.