Какие из данных элементов встречаются в природе только в виде сложных соединений ? 1. алюминий 2. азот 3. хлор 4. водород 5. углерод 6. фосфор

Химия
Какие из данных элементов встречаются в природе только в виде сложных соединений ? 1. алюминий 2. азот 3. хлор 4. водород 5. углерод 6. фосфор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,6 хлор,тк он имеет очень высокую химическую активность,в следствии чего будет взаимодействовать с др элементами и образовывать сложные соединения фосфор,из-за легкой окисляемости в в свободном состоянии практически не встречается.
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