Какие из этих храмы посвящены богам а)акрополь б)пантенол в)луксор г)колизей
Обществознание
Какие из этих храмы посвящены богам а)акрополь б)пантенол в)луксор г)колизей
Ответ(ы):
Гость:
А) может быть и в)Луксор-развалины центрального храма Амона-Ра б)храм богов в Риме
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