Какие из этих храмы посвящены богам а)акрополь б)пантенол в)луксор г)колизей

Обществознание
Какие из этих храмы посвящены богам а)акрополь б)пантенол в)луксор г)колизей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) может быть и в)Луксор-развалины центрального храма Амона-Ра б)храм богов в Риме
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У хозяйки 3 корзины с яблоками всего в них 60 кг яблок в первой и во второй корзина 38 кг яблок а во второй и третий вместе 40 кг яблок сколько кил...
Ответить
Математика
Как из 9целых 35двадцать третьих получить дробь 11целых 5двадцать трет ьих ПОМОГИТ?? ПОЖАЛУЙСТА!
Ответить
Русский язык
Сгруппируй слова,которые имеют одинаковый состав.Запиши каждую группу на отдельной строке. Выход.зимушка,разбег,пригород,звездочка,дубовый.
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор.ПОМОГИТЕ!!!!! Во-первых, она не поднимается вверх в окружающем холодном воздухе, во-вторых, сохраняет форму и движется.
Ответить
Русский язык
Составить текст по рисунку кормушка для птиц
Ответить