Какие из этих сказок народные а какие авторские? рядом с авторской сказкой напиши фамилию автора рядом с народной поставь букву Н

Литература
Какие из этих сказок народные а какие авторские? рядом с авторской сказкой напиши фамилию автора рядом с народной поставь букву Н
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Самуил Маршак - Сказка про козла. Никита Кожемяка-Н. Стойкий оловянный солдатик. Г.Х. Андерсен Ослиная шкура. Сказка Ш. Перро и кот и лиса - Н
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