Какие из этих сказок народные а какие авторские? рядом с авторской сказкой напиши фамилию автора рядом с народной поставь букву Н

Литература

Какие из этих сказок народные а какие авторские? рядом с авторской сказкой напиши фамилию автора рядом с народной поставь букву Н

Автор: Гость