Какие из исторических деятелей 14-16 вв способствовали объединению Руси? Какого из этих деятелей вы считаете самым выдающимся?
Какие из исторических деятелей 14-16 вв способствовали объединению Руси? Какого из этих деятелей вы считаете самым выдающимся?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Иван Калита (заложил основы усиления Московского княжества и значительно обогатил казну), Дмитрий Донской (при нем Москва стала центром военного сопротивления Орде), Иван III (объединил страну). Самым выдающимся считаю Ивана III.