Какие из натуральных чисел больших 50 но меньших 100 являются простыми?

Какие из натуральных чисел больших 50 но меньших 100 являются простыми?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
53,59,61,67,71,73,79,83,89,97
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