Какие из названных групп относятся к этическим группам. мужчины и женщины 2 дети и старики . 3 малые народы. 4 интеллигенты

Обществознание

Какие из названных групп относятся к этическим группам. мужчины и женщины 2 дети и старики . 3 малые народы. 4 интеллигенты

Автор: Гость