Какие из названных групп относятся к этическим группам. мужчины и женщины 2 дети и старики . 3 малые народы. 4 интеллигенты
Обществознание
Какие из названных групп относятся к этическим группам. мужчины и женщины 2 дети и старики . 3 малые народы. 4 интеллигенты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.малые народы относятся к этническим группам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какие горные системы не относятся к поясу гор бжной сибири варианты алтай яблоневый хребет верхоянский хребет западный саян
Литература
Отзыв "уроки французского". Согласны ли вы с высказыванием Александра Твардовского: "Книга способствует внутреннему росту человека". Пожалуйста быс...