Какие из названных групп относятся к этическим группам. мужчины и женщины 2 дети и старики . 3 малые народы. 4 интеллигенты

Обществознание
Какие из названных групп относятся к этическим группам. мужчины и женщины 2 дети и старики . 3 малые народы. 4 интеллигенты
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.малые народы относятся к этническим группам
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