Какие из нижеперечисленных событий относятся к 14 веку? А) созыв генеральных штат??в во Франции Б) война Алой и Белой розы В) битва на кокосовом поле Г) жакерия
История
Какие из нижеперечисленных событий относятся к 14 веку? А) созыв генеральных штат??в во Франции Б) война Алой и Белой розы В) битва на кокосовом поле Г) жакерия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жакерия во Франции в 1358 году
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Математика
Математика
На скворечник идёт 7 дощечек . Сколько скворечников можно сделать из 15 дощечек ? Ск??лько дощечек останется ?
Алгебра