Какие из нижеперечисленных событий относятся к 14 веку? А) созыв генеральных штат??в во Франции Б) война Алой и Белой розы В) битва на кокосовом поле Г) жакерия

История

Какие из нижеперечисленных событий относятся к 14 веку? А) созыв генеральных штат??в во Франции Б) война Алой и Белой розы В) битва на кокосовом поле Г) жакерия

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