Какие из нижеперечисленных веществ могут взаимодействовать в растворе: MgCl2, Na2SO3, FeSO4, K2CO3, Pb(NO3)2, BaCl2, H2SO4, HCl, KOH, Ca(OH)2? Напишите уравнения реакций
Химия
Какие из нижеперечисленных веществ могут взаимодействовать в растворе: MgCl2, Na2SO3, FeSO4, K2CO3, Pb(NO3)2, BaCl2, H2SO4, HCl, KOH, Ca(OH)2? Напишите уравнения реакций
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