Какие из нижеперечисленых веществ будет реагировать с оксидом кальция : Оксид азота (5) , гидроксид калия, оксид серы (4), серная кислота, оксид бария , вода.
Химия
Какие из нижеперечисленых веществ будет реагировать с оксидом кальция : Оксид азота (5) , гидроксид калия, оксид серы (4), серная кислота, оксид бария , вода.
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Оксид серы,серная кислота,вода
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