Какие из нижеперечисленых веществ будет реагировать с оксидом кальция : Оксид азота (5) , гидроксид калия, оксид серы (4), серная кислота, оксид бария , вода.

Химия

Какие из нижеперечисленых веществ будет реагировать с оксидом кальция : Оксид азота (5) , гидроксид калия, оксид серы (4), серная кислота, оксид бария , вода.

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