Какие из перечисленных властных решений должны были быть приняты Государственной Думой?? 1.осуществление помилования 2.принятие законов 3.руководство внешней политикой Р Ф 4.назначение на должность председателя Цен...

Какие из перечисленных властных решений должны были быть приняты Государственной Думой?? 1.осуществление помилования 2.принятие законов 3.руководство внешней политикой Р Ф 4.назначение на должность председателя Центрально банка РФ 5.решение вопроса о доверии Правительству РФ 6.Денежная эмиссия