Какие из перечисленных властных решений должны были быть приняты Государственной Думой?? 1.осуществление помилования 2.принятие законов 3.руководство внешней политикой Р Ф 4.назначение на должность председателя Цен...
Какие из перечисленных властных решений должны были быть приняты Государственной Думой?? 1.осуществление помилования 2.принятие законов 3.руководство внешней политикой Р Ф 4.назначение на должность председателя Центрально банка РФ 5.решение вопроса о доверии Правительству РФ 6.Денежная эмиссия
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. президент 2. госдума 3. президент 4. президент 5. госдума 6. цб