Какие из перечисленных ниже стран могут служить примерами: а) стран, имеющих руспубликанскую форму правления: Болгария, Польша, Великобритания, Франция, Япония, Саудовская Аравия; б) старан, имеющих федеративное  административн...

Українська література
Какие из перечисленных ниже стран могут служить примерами: а) стран, имеющих руспубликанскую форму правления: Болгария, Польша, Великобритания, Франция, Япония, Саудовская Аравия; б) старан, имеющих федеративное  административно-территориальное устройство: Великобритания, США, ФРГ, Франция, Индия, Египет, Бразилия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)Болгария,Польша,Франция. б)ФРГ,США,Индия,Бразилия.
Гость:
а)Республиканская ФРГ, Болгария, Польша, Франция б) Федеративное Фрг, Индия.
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