Какие из приведенных ниже утверждений являются верными Ответ запишите в виде последовательности букв в алфавитном порядке а)Солнце является источником света и тепла для нашей планеты б)морские приливы и отливы являют...

Какие из приведенных ниже утверждений являются верными Ответ запишите в виде последовательности букв в алфавитном порядке а)Солнце является источником света и тепла для нашей планеты б)морские приливы и отливы являются примером влияние Луны на природу земли в)Земля ближайшая к Солнцу планета солнечной системы.