Какие из приведенных слов являются этимологически однокоренными: луковка, излучина, лучник, лукавый
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Какие из приведенных слов являются этимологически однокоренными: луковка, излучина, лучник, лукавый
Ответ(ы):
Гость:
ну просто в задании нужно еще объяснить почему
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