Какие из следующих утверждений верны? 1) Если при пересечении двух прям??х третьей прямой внутренние накрест лежащие углы составляют в сумме 90°, то эти две прямые параллельны. 2) Если угол равен 60°, то...
Геометрия
Какие из следующих утверждений верны? 1) Если при пересечении двух прям??х третьей прямой внутренние накрест лежащие углы составляют в сумме 90°, то эти две прямые параллельны. 2) Если угол равен 60°, то смежный с ним равен 120°. 3) Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние односторонние углы равны 70° и 110°, то эти две прямые параллельны. 4) Через любые три точки проходит не более одной прямой
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Верные утверждения: 2), 3).
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