Какие из сле­ду­ю­щих утвер­жде­ний верны? 1) Если при пе­ре­се­че­нии двух пря­м??х тре­тьей пря­мой внут­рен­ние на­крест ле­жа­щие углы со­став­ля­ют в сумме 90°, то эти две пря­мые па­рал­лель­ны. 2) Если угол равен 60°, то...

Геометрия
Какие из сле­ду­ю­щих утвер­жде­ний верны? 1) Если при пе­ре­се­че­нии двух пря­м??х тре­тьей пря­мой внут­рен­ние на­крест ле­жа­щие углы со­став­ля­ют в сумме 90°, то эти две пря­мые па­рал­лель­ны. 2) Если угол равен 60°, то смеж­ный с ним равен 120°. 3) Если при пе­ре­се­че­нии двух пря­мых тре­тьей пря­мой внут­рен­ние од­но­сто­рон­ние углы равны 70° и 110°, то эти две пря­мые па­рал­лель­ны. 4) Через любые три точки про­хо­дит не более одной пря­мой
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Гость:
Верные утверждения: 2), 3).
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