Какие из следующих предложений являются высказываниями.определите их истинность 1)Не все книги содержат полезную информацию 2)кошка является домашним животным 3)выразите 1 час 15 минут в минутах 4)Ура!Каникулы! 5)Всякий м...

Информатика

Какие из следующих предложений являются высказываниями.определите их истинность 1)Не все книги содержат полезную информацию 2)кошка является домашним животным 3)выразите 1 час 15 минут в минутах 4)Ура!Каникулы! 5)Всякий моряк умеет плавать

Автор: Гость