Какие из следующих предложений являются высказываниями.определите их истинность 1)Не все книги содержат полезную информацию 2)кошка является домашним животным 3)выразите 1 час 15 минут в минутах 4)Ура!Каникулы! 5)Всякий м...

Информатика
Какие из следующих предложений являются высказываниями.определите их истинность 1)Не все книги содержат полезную информацию 2)кошка является домашним животным 3)выразите 1 час 15 минут в минутах 4)Ура!Каникулы! 5)Всякий моряк умеет плавать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Является. Истинно. 2)Является. Истинно 3)Не является 4)Не является 5)Является. Не истинно
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