Какие из следующих произведений ИЗУЧАЮТСЯ В 10(или 11) КЛАССЕ.. Из русской литературы XIX века: 1. А. С. Пушкин. "Борис Годунов", "Медный всадник" 2. М. Ю. Лермонтов. "Дем он", "Маскарад" 3. Н. В. Гоголь. "Петербур...

Какие из следующих произведений ИЗУЧАЮТСЯ В 10(или 11) КЛАССЕ.. Из русской литературы XIX века: 1. А. С. Пушкин. "Борис Годунов", "Медный всадник" 2. М. Ю. Лермонтов. "Дем он", "Маскарад" 3. Н. В. Гоголь. "Петербургские повести", "Выбранные места из переписки с друзьями" 4. И. А. Гончаров "Обломов", "Обыкновенная история" или "Обрыв" 5. А. Н. Островский "Гроза", "Бесприданница", "Лес", "Свои люди - сочтемся" 6. И. С. Тургенев. Цикл "Записки охотника" (2 - 3 произведения), "Отцы и дети", "Дворянское гнездо", "Накануне" 7. Н. Г. Чернышевский "Что делать? " 8. Н. А. Некрасов. "Кому на Руси жить хорошо". Лирика. 9. Ф. И. Тютчев. Лирика. 10. А. А. Фет. Лирика. 11. А. К. Толстой. Лирика. 12. Н. С. Лесков. "Очарованный странник", "Леди Макбет Мценского уезда" 13. М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. "История одного города", "Господа Головлевы" 14. Ф. М. Достоевский "Бедные люди" или "Униженные и оскорбленные", "Преступление и наказание", "Идиот" или "Братья Карамазовы" 15. Л. Н. Толстой "Севастопольские рассказы" или "Казаки", "Война и мир", "Анна Каренина" или "Воскресение" 16. А. П. Чехов Рассказы: "Человек в футляре", "Крыжовник", "О любви", "Попрыгунья", "Душечка", "Ионыч", "Дама с собачкой", "Дом с мезонином", "Черный монах", "Палата №6". "Чайка", "Три сестры", "Дядя Ваня", "Вишневый сад" Из литературы последних десятилетий: 1. Ю. В. Бондарев "Горячий снег" 2. В. О. Богомолов "Момент истины" 3. В. В. Быков "Сотников" 4. Ю. О. Домбровский "Факультет ненужных вещей" 5. В. С. Высоцкий "Нерв" 6. Л. Е. Улицкая "Медея и ее дети" 7. В. С. Токарева. Рассказы 8. З. Прилепин. "Санькя", "Черная обезьяна" или др. произведения 9. В. О. Пелевин "Затворник и Шестипалый" Из зарубежной литературы: 1. У. Шекспир. "Гамлет", "Король Лир" 2. И. В. Гете "Фауст" 3. О. де Бальзак "Отец Горио" 4. Стендаль "Красное и черное"