"Какие из следующих утверждений верны? 1)Один из углов треугольников всегда не превышает 60 градусов. 2) Угол, вписанный в окружность ,равен соответст вующему центральному углу , опирающемуся на ту же дугу.3) Диагонал...

"Какие из следующих утверждений верны? 1)Один из углов треугольников всегда не превышает 60 градусов. 2) Угол, вписанный в окружность ,равен соответст вующему центральному углу , опирающемуся на ту же дугу.3) Диагонали прямоугольника точкой пересечения делятся пополам"