"Какие из следующих утверждений верны? 1)Один из углов треугольников всегда не превышает 60 градусов. 2) Угол, вписанный в окружность ,равен соответст вующему центральному углу , опирающемуся на ту же дугу.3) Диагонал...
"Какие из следующих утверждений верны? 1)Один из углов треугольников всегда не превышает 60 градусов. 2) Угол, вписанный в окружность ,равен соответст вующему центральному углу , опирающемуся на ту же дугу.3) Диагонали прямоугольника точкой пересечения делятся пополам"
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3 cто прац правильный 1 правильный,по-моему а вот второе не знаю