Какие из слов русский французский английский испанский являются словами хамелионами по пешковскому

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Какие из слов русский французский английский испанский являются словами хамелионами по пешковскому
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Автор: Гость
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Гость:
Английский перевод слова хамелеон. Английский - Арабский Английский -Испанский Английский - Итальянский Английский - Немецкий Английский - РусскийАнглийский - Французский Английский - Японский.
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