Какие из указанных ниже видов монополий не принадлежат к государству: 1) Монополия на законное насилие. 2) Монополия учреждать политические организации. 3) Монополия на свободу слова. 4) Монополия на производст...

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Какие из указанных ниже видов монополий не принадлежат к государству: 1) Монополия на законное насилие. 2) Монополия учреждать политические организации. 3) Монополия на свободу слова. 4) Монополия на производственную деятельность. 5) Монополия на ценные бумаги. 6) Монополия на таможенные пошлины.

Автор: Гость