какие из веществ будут взаимодействовать между собой фосфорная кислота,оксид серы (IV),карбонат натрия,гидроксид бария?
Химия
какие из веществ будут взаимодействовать между собой фосфорная кислота,оксид серы (IV),карбонат натрия,гидроксид бария?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H3PO4 + 3Na2CO3 = 2Na3PO4 + 3H2O + 3CO2 2H3PO4 + 3Ba(OH)2 = Ba3(PO4)2 + 6H2O Ba(OH)2 + SO2 = BaSO3 + H2O Na2CO3 + Ba(OH)2 = 2NaOH + BaCO3
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