какие из веществ будут взаимодействовать между собой фосфорная кислота,оксид серы (IV),карбонат натрия,гидроксид бария?

Химия

какие из веществ будут взаимодействовать между собой фосфорная кислота,оксид серы (IV),карбонат натрия,гидроксид бария?

Автор: Гость