какие из веществ будут взаимодействовать между собой фосфорная кислота,оксид серы (IV),карбонат натрия,гидроксид бария?

Химия
какие из веществ будут взаимодействовать между собой фосфорная кислота,оксид серы (IV),карбонат натрия,гидроксид бария?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H3PO4 + 3Na2CO3 = 2Na3PO4 + 3H2O + 3CO2 2H3PO4 + 3Ba(OH)2 = Ba3(PO4)2 + 6H2O Ba(OH)2 + SO2 = BaSO3 + H2O Na2CO3 + Ba(OH)2 = 2NaOH + BaCO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
опишите как осуществляется движение крови по сосудам у млекопитающих!!!!=)))) СРОЧНО)))))
Ответить
Физика
Определите силу сопротивления движению, если вагонетка массой 1т под действием силы тяги 700Н приобрела ускорение 0,2м/c в квадрате  
Ответить
Геометрия
из формулы объёма конуса S= 1\3 пр^2 h выразите радиус основания r
Ответить
Алгебра
1.три самосвала разной грузоподъемности вывозят грунт. он будет вывезен полностью, если каждый самосвал совершит восемь рейсов. так же он будет выв...
Ответить
Английский язык
Нужно сочинение на тему Ресторан на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ответить