Какие изменения на ваш взгляд внесла в политическую и экономическую жизнь Франци?? Июльская монархия. Свою точку зрения оргументируйте.
История
Какие изменения на ваш взгляд внесла в политическую и экономическую жизнь Франци?? Июльская монархия. Свою точку зрения оргументируйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главным результатом революции было обеспечение парламентаризма и прав личности, и некоторое расширение господствующего класса. Однако, характер этого класса остался тот же; как монархия Бурбонов была господством крупной буржуазии, так им осталась и июльская монархия; но в первой буржуазии приходилось отстаивать свои права от посягательств феодального дворянства, во второй — последнее было сломлено и опасность появилась снизу, преимущественно со стороны мелкой буржуазии и рабочих, которые являлись республиканской оппозицией, имевшей лишь очень слабую возможность действовать через парламент. Это не значит, что парламент при Людовике-Филиппе был однороден; в нём были партии, переменявшиеся у кормила правления, боровшиеся друг с другом — но наиболее серьёзная и опасная оппозиция была вне палаты. Если главным требованием оппозиции в эпоху реставрации было соблюдение уже существующей (на бумаге) хартии, с её свободой слова и иными правами личности, то главные требования оппозиции в эпоху июльской монархии сводились к изменению конституции, всеобщему избирательному праву, республике. Среди этих общественных классов распространились в течение 1830-х и 1840-х годов социалистические учения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От данных глаголов образуйте и запишите страдательные причастия прошедшего врем??ни от одного из глаголов страдательное причастие не образуется. По...
Русский язык
Помогите пожалуйста составить сложные предложения со словами изолирование, гене??атор, электростанция, проводка, электрический разряд.
Математика
Одна из диагоналей ромба на 4 см больше другой. Сторона ромба равна 10см. Найдите дл??ну каждой диагонали. Помогите пожалуйста решить системой
Математика