Какие изменения произошли во взглядах человека на мир в 19 веке

В XIX веке произошла индустридизация, появились много вещей, паровозы, самолеты. Если раньше человек был един с природой, жил в лесах, то уже в 19 веке развились большие города, и люди жили там. Произошла Демократизация, появился парламент, а некоторые страны стали республиками. Человек больше не был так близок к богу, как раньше. Он начал мыслить по новому.