Какие изменения в партийной жизни ,государственном строительстве произошли в 1953-1964 гг.?

Получив в наследство от эпохи Сталина огромную страну с восстановленной промышленностью и боеспособной армией, но по сравнению с Америкой и Западной Европы менее эффективным сельским хозяйством, руководители Советского Союза, взяли на вооружение курс экспорта коммунистической идеологии в другие государства. Во многих странах мира с помощью Советского Союза были созданы коммунистические партии, которые финансировались КПСС. На это уходили немалые средства, которых, в СССР было не так уж много. Как не вспомнить две цитаты Сталина, одну из которых, часто употребляют наши руководители, правда слова овладевшие марксистско-ленинской теорией, опустили. Первая: «Кадры, решают всё» Вторая: «Нет плохих людей, есть плохие руководители» Эту цитату нынешние руководители, почему-то не употребляют. Если бы в те годы руководители государства обеспечили продовольственную безопасность и на много повысили уровень жизни населения, сопоставимый с странами Западной Европы, то Советский Союз существовал бы до сих пор. Для этого в то время были все возможности. В 1953 г. началась борьба за власть между Маленковым и Хрущевым. Маленков предлагал отдать приоритет производству товаров народного потребления, в том числе и автомобилестроения. Хрущев, предложил курс на преимущественное развитие тяжелой промышленности и производство вооружений, и ему удалось в этом убедить ЦК КПСС. В результате Маленков был отстранен от должности председателя Совета Министров и отправлен руководить Совнархозом. Председателем Совета Министров был назначен Булганин. В 1958 г. он был отправлен на пенсию и вся власть оказалась в руках Хрущева. С приходом его к власти, Развал Советского Союза был предопределен. После этих перестановок, в СССР пошла полоса реформ и грандиозных планов. Начатые Хрущевым реформы вскрыли проблемы, которые необходимо было решать, это продовольственная и жилищная. Все средства, финансовые и людские, шли на восстановление разрушенной промышленности и содержание многомиллионной армии, а на сельское хозяйство и жилищное строительство денег не оставалось. Продовольственную безопасность, надеялись решить, освоив целинные и залежные земли. Освоенные целинные и залежные земли продовольственную программу не решили, а деньги и другие средства, как говорят нынешние политологи, ушли в «черную дыру» . Возможно, такое отношение к сельскому хозяйству перешло к следующим пришедшим к руководству страной политикам. В науке и промышленности положение в то время было на много лучше чем в сельском хозяйстве. Эпоха Сталина оставила новым руководителям огромный задел: новые наработки в фундаментальной и прикладной науке, восстановленную промышленность, разведанные неисчерпаемые запасы углеводородов, и огромную боеспособную армию. На съездах и пленумах ЦК. КПСС, в то время, принимались решения: «Догнать и перегнать развитые капиталистические страны по количеству выпуска продукции на душу населения» , и другие не выполнимые постановления. Чтобы решать эти задачи, необходимо было создать промышленную базу, оснащенную новой техникой и технологией, а для этого нужны были миллионы рабочих, которых необходимо было обеспечить жильём, которого не было Все промышленные города большие и малые, для размещения рабочих имели на своем балансе, общежития и всевозможные бараки. Почти всё население страны, старожилы, жили в коммунальных квартирах. Жил в коммунальной квартире и я с семьёй. Чтобы решить проблему жилья по инициативе Хрущева, началось строительство четырех и пятиэтажных панельных домов т. н. «хрущевок» . Несмотря на все усилия партии и правительства, проблема обеспечения населения жильем не была решена. Недовольство народа в странах социалистического лагеря В это же время в ГДР начала быстро развиваться тяжелая промышленность, в сельском хозяйстве стали проводить коллективизацию. Была создана боеспособная армия. Все это требовало больших финансовых средств, которых в то время в ГДР не было. Военные расходы составил