Какие известные войны хх в. можно отнести к несправедливым (для стороны, совершившей нападение), а какие - к справедливым (для обороняющейся стороны)?

Гость: Гость:

Первая мировая : для Германии несправедливая, для Сербии (на неё напали) и Бельгии ( был нарушен нейтралитет)- справедливая вторая мировая: для стран Антикоминтерновского пакта несправедливая, для антигитлеровской коалиции - справедливая