Какие известные войны хх в. можно отнести к несправедливым (для стороны, совершившей нападение), а какие - к справедливым (для обороняющейся стороны)?

История
Какие известные войны хх в. можно отнести к несправедливым (для стороны, совершившей нападение), а какие - к справедливым (для обороняющейся стороны)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая мировая : для Германии несправедливая, для Сербии (на неё  напали) и Бельгии ( был нарушен нейтралитет)- справедливая вторая мировая: для стран Антикоминтерновского пакта несправедливая, для антигитлеровской коалиции - справедливая
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