Какие известные войны хх в. можно отнести к несправедливым (для стороны, совершившей нападение), а какие - к справедливым (для обороняющейся стороны)?
История
Какие известные войны хх в. можно отнести к несправедливым (для стороны, совершившей нападение), а какие - к справедливым (для обороняющейся стороны)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая мировая : для Германии несправедливая, для Сербии (на неё напали) и Бельгии ( был нарушен нейтралитет)- справедливая вторая мировая: для стран Антикоминтерновского пакта несправедливая, для антигитлеровской коалиции - справедливая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Поставь правильно ударение в словах трубачом волчицей грушей ключом зайцем скво??цом умельцем ландышем огурцом задачей кирпичом пловцом фаршем луж...
Физика
Какой из приведённых ниже выводов противоречит опытам Птолемея? 1) Угол преломлен??я меньше угла падения при переходе луча из воздуха в воду. 2) С ...