Какие карты надо использовать при описании страны? ЭФИОПИЯ ( ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ ОЧЕН?? НУЖНО ПОЖАЛУЙСТА ) ЕСЛИ ЧТО Ы ТОЖЕ ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ ЯЯ НА ВСЕ ОТВЕЧУ :*** :))))))

География

Какие карты надо использовать при описании страны? ЭФИОПИЯ ( ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ ОЧЕН?? НУЖНО ПОЖАЛУЙСТА ) ЕСЛИ ЧТО Ы ТОЖЕ ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ ЯЯ НА ВСЕ ОТВЕЧУ :*** :))))))

Автор: Гость