Какие карты надо использовать при описании страны? ЭФИОПИЯ ( ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ ОЧЕН?? НУЖНО ПОЖАЛУЙСТА ) ЕСЛИ ЧТО Ы ТОЖЕ ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ ЯЯ НА ВСЕ ОТВЕЧУ :*** :))))))
География
Какие карты надо использовать при описании страны? ЭФИОПИЯ ( ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ ОЧЕН?? НУЖНО ПОЖАЛУЙСТА ) ЕСЛИ ЧТО Ы ТОЖЕ ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ ЯЯ НА ВСЕ ОТВЕЧУ :*** :))))))
Ответ(ы):
Гость:
Физическую карту определенного материка=)
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