какие космонавты находятся сейчас в космосе и какую работу они выполняют

Сейчас в космосе находятся: Олег Арметьев,Рик Мастраккио, Стив Свонсон, Кончи Вакете, Михаил Тбрин и Александр Скворцов. Они проводят различные научные исследования по международным программам. Ими запланированы встречи грузовых кораблей , а так же запуск в космическое пространство перуанского миниспутника путём выхода экипажа в открытый космос.