Какие кости образуют плечевой пояс лягушки ? 1)парные лопатки,ключицы 2)парные лопатки ,вороньи кости 3)непарная грудина 4)парные лопатки ,ключицы,вороньи кости и непарная грудина
Биология
Какие кости образуют плечевой пояс лягушки ? 1)парные лопатки,ключицы 2)парные лопатки ,вороньи кости 3)непарная грудина 4)парные лопатки ,ключицы,вороньи кости и непарная грудина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Странные ответы у тебя, но ключицы(2)-лопатки(2)-вороньи кости(2) похоже, что 4
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