Какие критерии положены в основу классификации чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу их распространения и тяжести последствий?

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Классификация чс по масштабам распространения и тяжести последствийНаименование ЧСХарактеристика Локальнаяпострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на день возникновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения Местнаяпострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. МРОТ, на день возникновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, города, района Территориальнаяпострадало от 50 до 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек, либо материальный ущерб составил от 5 тыс. до 0,5 млн. МРОТ и зона ЧС не выходит за пределы субъекта РФ Региональнаяпострадало от 50 до 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, либо материальный ущерб составляет от 0,5 до 5 млн. МРОТ и зона ЧС охватывает территорию двух субъектов РФ Федеральнаяпострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. МРОТ и зона ЧС выходит за пределы более чем двух субъектов РФ Трансграничнаяпоражающие факторы выходят за пределы РФ, или ЧС, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию РФ Таковы основные положения, связанные с возникновением и классификацией чрезвычайных ситуаций. Основной целью такой классификации является определение и разграничение полномочий организаций и субъектов Российской Федерации при ликвидации последствий проявления поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.