Какие листья простые или сложные желкование и листорасположение у малины черноплодной рябины и инжира
Биология
Какие листья простые или сложные желкование и листорасположение у малины черноплодной рябины и инжира
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У них троих сетчатое жилкование. Лист с одной листовой пластиной-простой, а с множеством-сложный.
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