Какие литературные аргументы можно привести в сочинение ЕГЭ по русскому на тему «Какие изменения происходят в русском языке?». Нужно подтвердить, что письменная речь начала активно вытеснять устную из различных сфер, потому что многие люди «полностью уходях в Интернет, и это не нормально»

Динамика языкового развития в последние десятилетия столь ощутима, что не оставляет никого равнодушным. Об этом свидетельствуют дискуссии на страницах газет, телепередачи, посвящённые проблемам современного языка, работы известных лингвистов. Русский язык активно меняется. Он становится более мобильным, экспрессивным, натуральным и жизненным. Но, в то же время, вызывает беспокойство тот факт, что современные молодые люди теряют навыки устного общения. Речь их становится более примитивной, а это не может не вызывать тревогу.