Какие местоимения изменяются по родам? Варианты ответа: 1) 1-го лица, ед.ч. 2) 2-го лица, ед.ч. 3) 3-го лица, ед.ч. 4) Все местоимения

Русский язык
Какие местоимения изменяются по родам? Варианты ответа: 1) 1-го лица, ед.ч. 2) 2-го лица, ед.ч. 3) 3-го лица, ед.ч. 4) Все местоимения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Третий вариант правильный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите с номером 6
Ответить
Русский язык
Придумать предложение со словом свойство
Ответить
Математика
3. Прямоугольный параллелепипед, длина которого 4 см, ширина 3 см, высота 2 см, покрасили со всех сторон и разрезали на кубические сантиметры. Скол...
Ответить
Физика
Какое количество теплоты потребуется для плавления 3 кг льда, взятого при темпера??уре-20°С
Ответить
Русский язык
СРОЧНО! Выберите верное утверждение: 1)В предложении с безличными глаголами нет сказуемого; 2)Безличные глаголы употребляются только в изъяви...
Ответить