Какие местоимения изменяются по родам? Варианты ответа: 1) 1-го лица, ед.ч. 2) 2-го лица, ед.ч. 3) 3-го лица, ед.ч. 4) Все местоимения
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Какие местоимения изменяются по родам? Варианты ответа: 1) 1-го лица, ед.ч. 2) 2-го лица, ед.ч. 3) 3-го лица, ед.ч. 4) Все местоимения
Ответ(ы):
Гость:
Третий вариант правильный
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