Какие методы исследования использовал Вернадский? Помогите плиииз) прошу!

Какие методы исследования использовал Вернадский? Помогите плиииз) прошу!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Мы живем в сложное и интеpесное вpемя!
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