Какие мысли и чувства у тебя вызвала книга М. Горького "Детство"

Какие мысли и чувства у тебя вызвала книга М. Горького "Детство"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Что если ты станешь взрослым детство уже не вернешь а детство это очень классно
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