Какие мысли или чувства можно выразить с помощью слов каждой строки? Что для этого надо составить?1. наступить, жаркий, скоро, лето. 2. Катя, в, уча ствовать, соревнования, по, будет, гимнастика. 3. Прохладной, п...

Какие мысли или чувства можно выразить с помощью слов каждой строки? Что для этого надо составить?1. наступить, жаркий, скоро, лето. 2. Катя, в, уча ствовать, соревнования, по, будет, гимнастика. 3. Прохладной, по, шелестел, деревья, ветерок, ветки. 4. Петя, в, пошел, и, земляника, за, лес, заблудился.