Какие мысли или чувства можно выразить с помощью слов каждой строки? Что для этого надо составить?1. наступить, жаркий, скоро, лето. 2. Катя, в, уча ствовать, соревнования, по, будет, гимнастика. 3. Прохладной, п...
Какие мысли или чувства можно выразить с помощью слов каждой строки? Что для этого надо составить?1. наступить, жаркий, скоро, лето. 2. Катя, в, уча ствовать, соревнования, по, будет, гимнастика. 3. Прохладной, по, шелестел, деревья, ветерок, ветки. 4. Петя, в, пошел, и, земляника, за, лес, заблудился.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Скоро наступит жаркое лето. Катя будет участвовать в соревнованиях по гимнастике. Прохладный ветерок шелестел по веткам деревьев. Петя пошел в лес за земляникой и заблудился. Чтобы выразить мысли и чувства, необходимо, изменив слова, составить предложения