Какие народы населяют наш край

Если имеешь ввиду в России, то вот некоторые которые помню Русские, удэгейцы, тазы, нанайцы, ненцы, энцы, чукчи, юкагиры, эвены, якуты, нганасаны, эвенки, орочи, ульчи, селькупы, ханты, манси, тувинцы, алтайцы, буряты, коряки, телеуты, долганы, хакасы, украинцы, монголы, белорусы. И это только в Сибири и ДВ. На Западе России: чеченцы, евреи (в основном в правительстве) , татары, башкиры, удмурты, коми, коми-пермяки, мари (марийцы) , карелы, чуваши, цахуры, рутульцы, осетины, кабарда, баркарцы, адыги, черкесы, карачевцы, ингуши, кеты, вепсы, мордва. Больше не помню.